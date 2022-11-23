Так, с 25 октября Чехия запретила въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами, а уже сейчас Россия появилась в списке государств, гражданам которых нужна транзитная виза во время пребывания в чешских аэропортах . Стоимость рассмотрения заявления на получение аэропортовой транзитной визы – 80 евро.

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Новые транзитные правила Чехии для россиян

Теперь российским гражданам, летящим с пересадкой в ​​одном из чешских аэропортов, придется заполнять заявку на получение транзитной визы. Для оформления документа россиянам нужно предъявить загранпаспорт, биометрические фотографии и билеты в конечную точку путешествия.

Кроме того, от пассажиров из России потребуют подписать документ, что они не планируют въезжать на территорию стран шенгенской зоны, сдать отпечатки пальцев и заплатить сбор в размере 80 евро.

Консульский отдел посольства Чешской Республики информирует граждан РФ о том, что с 21 ноября 2022 года вступают в силу изменения в Постановление № 428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты это обязательство действительно и для граждан РФ,

– говорится в сообщении.

Кого не касается новое требование

Обладателей шенгенской визы;

Обладателей долгосрочной чешской визы или вида на жительство;

Владельцев вида на жительство Андорры, Японии, Канады, Сан-Марино и США;

Обладателей визы или вида на жительство в странах Европейского экономического пространства, а также в Канаде, Японии и США;

Членов семей граждан ЕС;

Владельцев дипломатических паспортов;

Членов экипажа, являющихся гражданами государств-участников Конвенции о международной гражданской авиации.

Гражданам каких стран требуется транзитная виза в Чехии

На сегодня иметь транзитную визу через чешские аэропорты обязаны граждане таких стран: