Так, с 25 октября Чехия запретила въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами, а уже сейчас Россия появилась в списке государств, гражданам которых нужна транзитная виза во время пребывания в чешских аэропортах. Стоимость рассмотрения заявления на получение аэропортовой транзитной визы – 80 евро.
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Новые транзитные правила Чехии для россиян
Теперь российским гражданам, летящим с пересадкой в одном из чешских аэропортов, придется заполнять заявку на получение транзитной визы. Для оформления документа россиянам нужно предъявить загранпаспорт, биометрические фотографии и билеты в конечную точку путешествия.
Кроме того, от пассажиров из России потребуют подписать документ, что они не планируют въезжать на территорию стран шенгенской зоны, сдать отпечатки пальцев и заплатить сбор в размере 80 евро.
Консульский отдел посольства Чешской Республики информирует граждан РФ о том, что с 21 ноября 2022 года вступают в силу изменения в Постановление № 428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты это обязательство действительно и для граждан РФ,
– говорится в сообщении.
Кого не касается новое требование
- Обладателей шенгенской визы;
- Обладателей долгосрочной чешской визы или вида на жительство;
- Владельцев вида на жительство Андорры, Японии, Канады, Сан-Марино и США;
- Обладателей визы или вида на жительство в странах Европейского экономического пространства, а также в Канаде, Японии и США;
- Членов семей граждан ЕС;
- Владельцев дипломатических паспортов;
- Членов экипажа, являющихся гражданами государств-участников Конвенции о международной гражданской авиации.
Гражданам каких стран требуется транзитная виза в Чехии
На сегодня иметь транзитную визу через чешские аэропорты обязаны граждане таких стран:
- Афганистан
- Алжир
- Армения
- Бангладеш
- Чад
- Египет
- Эритрея
- Эфиопия
- Гана
- Индия
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Южный Судан
- Конго (Демократическая Республика)
- Куба
- Ливан
- Ливия
- Мали
- Мавритания
- Нигер
- Нигерия
- Пакистан
- Палестинская национальная администрация
- Россия
- Сомали
- Шри-Ланка
- Судан
- Сирия
- Турция.