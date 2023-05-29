Собака – це серйозна відповідальність для господаря, тому у Польщі досить вимогливі до власників чотирилапих. Що неодмінно потрібно знати, якщо ви плануєте завести песика в Польщі та чи дійсно потрібно сплачувати податок за його утримання – читайте в матеріалі.

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Правила утримання собак

Закон про захист тварин вимагає забезпечити улюбленцю приміщення, яке збереже від холоду, спеки та опадів. У собаки має бути доступ до денного світла та достатньо простору. Обов'язково потрібно попіклуватися про вільний доступ до питної води та повноцінного корму. Утримання собаки у темному, закритому, холодному чи спекотному приміщенні буде вважатися знущанням. У Польщі не можна тримати собак прив'язаними понад 12 годин на добу.

Неналежне утримання тварини карається обмеженням волі, штрафом до 1000 злотих (8 760 гривень) або доганою.

Для песика має бути облаштоване комфортне місце / Фото Unsplash

Турбота про здоров'я

За законами Польщі, собаки віком від 3-х місяців мають обов'язково бути вакциновані від сказу. Власник зобов'язаний робити улюбленцю це щеплення кожні 12 місяців. Вакциновані собаки вносяться до реєстру ветлікарів: інформацію про щеплення проставляють в спеціальний ветеринарний паспорт. Якщо пропустили щеплення для свого чотирилапого – будьте готові сплатити 500 злотих штрафу (4 300 гривень).

Як вигулювати

У Польщі собаки в громадських місцях повинні вигулюватись на повідку. Навіть якщо тварина добре вихована та спокійна. Інакше, штраф від 200 до 500 злотих (1 740 – 4 300 гривень). Таке ж фінансове покарання чекає на вас, якщо ваш собака справить природну потребу в неналежному місці (на дорогу, газон, у сквері чи саду).

Вигул собак без повідка в громадських місцях – суворо заборонений / Фото Unsplash

Податок на собаку

У Польщі існує окремий податок для власників собак. З січня 2023 року його розмір становить максимум 150 злотих на рік (1310 гривень). Але звільнені від такого податку літні люди, які мають одного песика. Також не потрібно платити особам з інвалідністю, у яких собака є помічником або поводирем.

Рішення про запровадження податку на собак ухвалює кожна гміна окремо. Тому таке правило діє не скрізь, а лише там, де місцева влада прийняла остаточне рішення. Наприклад, в Сопоті, Щецині, Кракові та інших. Але у більшості воєводств цей податок не стягується.