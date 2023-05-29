Собака – это серьезная ответственность для хозяина, поэтому в Польше достаточно требовательны к владельцам четырехлапых. Что обязательно нужно знать, если вы планируете завести собачку в Польше и действительно ли нужно платить за нее налог – читайте в материале.

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Правила содержания собак

Закон о защите животных требует обеспечить питомцу помещение, которое сохранит от холода, зноя и осадков. У собаки должен быть доступ к дневному свету и достаточно пространства. Обязательно нужно позаботиться о свободном доступе к питьевой воде и полноценному корму. Содержание собаки в темном, закрытом, холодном или жарком помещении будет считаться издевательством. В Польше нельзя держать собак на привязи более 12 часов в сутки.

Ненадлежащее содержание питомца карается ограничением свободы, штрафом до 1000 злотых (8 760 гривен) или выговором.

Для собачки должно быть обустроено комфортное место / Фото Unsplash

Забота о здоровье

По законам Польши, собаки в возрасте от 3-х месяцев должны быть вакцинированы от бешенства. Владелец обязан делать любимцу эту прививку каждые 12 месяцев. Вакцинированные собаки вносятся в реестр ветврачей: информацию о прививках проставляют в специальный ветеринарный паспорт. Если пропустили прививку для своего четырехлапого – будьте готовы оплатить 500 злотых штрафа (4300 гривен).

Как выгуливать

В Польше собаки в общественных местах должны выгуливаться на поводке. Даже если животное хорошо воспитано и спокойно. Иначе, штраф от 200 до 500 злотых (1 740 – 4 300 гривен). Такое же финансовое наказание ждет вас, если собака справит естественную нужду в неположенном месте (на дорогу, газон, в сквере или саду).

Выгул собак без поводка в общественных местах – строго воспрещен / Фото Unsplash

Налог на собаку

В Польше существует отдельный налог для владельцев собак. С января 2023 его размер составляет максимум 150 злотых в год (1 310 гривен). Но освобождены от такого налога пожилые люди, имеющие одну собачку. Также не нужно платить лицам с инвалидностью, у которых собака является помощником или поводырем.

Решение о введении налога на собак принимает каждая гмина в отдельности. Поэтому такое правило действует не везде, а только там, где местные власти приняли окончательное решение. К примеру, в Сопоте, Щецине, Кракове и других. Но в большинстве воеводств этот налог не взимается.