Правила стали жорсткішими: які українські автомобілі не впускають до Польщі

Якщо ще донедавна на більшість вимог щодо перетину кордону на власній машині польські прикордонники закривали очі, то зараз правила почали поступово відновлювати до довоєнного періоду.

Так, раніше на тлі масової евакуації українців у Європу Польща не вимагала навіть наявність "Зеленої карти", а зараз потрібно мати при собі міжнародний страховий поліс. Крім цього, стало відомо, що польські прикордонники не пускаються автомобілі з затонованими вікнами.

Це цікаво Українська мігрантка про свій досвід у Польщі: "треш" – "невідомо" – "все супер"

Судячи з усього, Польща поступово повертається до тих правил в'їзду на територію країни, які діяли до 24 лютого. Згідно з польськими законами, країною не можна пересуватися автомобілем з затемненими вікнами. Зокрема, якщо у вашому авто скло затоноване більше, ніж на 10%, то це є причиною, аби відмовити вам на пропускному пункті.

З такою ситуацією стикнулася й українка, яка намагалася перетнути українсько-польський кордон на власній машині.

Ніхто не попередив, що правила стали жорсткішими. І виходить, що ти проходиш український кордон, потім під'їжджаєш до польського — тобі повідомлять, що не пропустять через тонування, і доводиться повертатися в Україну. Знімати тонування і проходити всі митниці заново,

– розповіла жінка, чий автомобіль не пропустили до Польщі.

ЄС може звільнити Угорщину та Словаччину від ембарго на нафту: дивіться відео