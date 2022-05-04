Так, раньше на фоне массовой эвакуации украинцев в Европу Польша не требовала даже наличия "Зеленой карты", а сейчас нужно иметь при себе международный страховой полис. Кроме того, стало известно, что польские пограничники не пускаются автомобили с затонированными окнами.

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Судя по всему, Польша постепенно возвращается к правилам въезда на территорию страны, которые действовали до 24 февраля. Согласно польским законам, по стране нельзя передвигаться на автомобиле с затемненными окнами. В частности, если в вашем авто стекло затонировано больше, чем на 10%, то это является причиной отказа от вас на пропускном пункте.

С такой ситуацией столкнулась и украинка, пытавшаяся пересечь украинско-польскую границу на собственной машине.

Никто не предупредил, что правила ужесточились. И выходит, что ты проходишь украинскую границу, потом подъезжаешь к польской — тебе сообщат, что не пропустят из-за тонировки, и приходится возвращаться в Украину. Снимать тонировку и проходить все таможни заново

– рассказала женщина, чей автомобиль не пропустили в Польшу.