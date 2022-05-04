Так, раніше на тлі масової евакуації українців у Європу Польща не вимагала навіть наявність "Зеленої карти", а зараз потрібно мати при собі міжнародний страховий поліс. Крім цього, стало відомо, що польські прикордонники не пускаються автомобілі з затонованими вікнами.

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Судячи з усього, Польща поступово повертається до тих правил в'їзду на територію країни, які діяли до 24 лютого. Згідно з польськими законами, країною не можна пересуватися автомобілем з затемненими вікнами. Зокрема, якщо у вашому авто скло затоноване більше, ніж на 10%, то це є причиною, аби відмовити вам на пропускному пункті.

З такою ситуацією стикнулася й українка, яка намагалася перетнути українсько-польський кордон на власній машині.

Ніхто не попередив, що правила стали жорсткішими. І виходить, що ти проходиш український кордон, потім під'їжджаєш до польського — тобі повідомлять, що не пропустять через тонування, і доводиться повертатися в Україну. Знімати тонування і проходити всі митниці заново,

– розповіла жінка, чий автомобіль не пропустили до Польщі.

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