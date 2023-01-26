Українці у Німеччині можуть отримати штраф на тисячі євро: за що будуть карати
Джерело:Українці в Німеччині/UkrainianFuture
Німеччина – в трійці європейських країн, які прийняли найбільше біженців з України. В цій країні відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів, втім, є нелегальні пропозиції.
Українців штрафуватимуть за нелегальну роботу в Німеччині
Тож українців попередили, що за нелегальну роботу в Німеччині покарання загрожує як найманим працівникам, так і роботодавцям. Про це повідомили у німецько-українській асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".
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При цьому зазначається, що незнання закону не звільняє від відповідальності.
Якщо ви не знали, що працюєте нелегально, ви все одно понесете покарання. Що саме на вас чекає, залежить від того, як буде оцінена ваша вина – як адміністративне правопорушення чи як злочин,
– звертають увагу українців в асоціації.
За адміністративне правопорушення (Ordnungswidrigkeit) можна отримати штраф у розмірі до 50 000 євро. Таке покарання передбачене, якщо ви, наприклад, не зареєстрували свій бізнес, мали та не внесли свою фірму до ремісничого реєстру (Handwerksrolle), не надали потрібні документи або надали їх надто пізно.
Можна отримати як штраф, так і арешт
Якщо ж відповідними органами було прийнято рішення, що ви скоїли злочин, то вам загрожує вищий грошовий штраф або арешт. Це може бути в тому випадку, якщо ви, наприклад, "працевлаштували" найманих працівників і не сплачували за них внески до фонду соціального страхування. Або, якщо у вас працювали іноземці без відповідного дозволу / потрібних документів чи їхні умови праці були гіршими, ніж у німців.
Попереджають, що за нелегальне працевлаштування працівників можна отримати до 5 років ув'язнення, у важких випадках – навіть більше.
Найманого працівника та роботодавця також можуть звинуватити в ухиленні від сплати податків, якщо буде доведено, що особа працювала нелегально. За це можна отримати як фінансовий штраф, так і арешт. Якщо людина працює без відповідного дозволу, то має штраф до 5 000 євро.Зауважте: у Німеччині, як і в інших країнах, певні професії затребуваніші, водночас інші фахівці не можуть знайти роботу. Портал SchengenVisaInfo.com оприлюднив перелік професій, які зараз мають найбільший попит у цій країні.