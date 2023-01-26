Поэтому украинцев предупредили, что за нелегальную работу в Германии наказание грозит как наемным работникам, так и работодателям. Об этом сообщили в немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Russian Future".

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При этом отмечается, что незнание закона не освобождает от ответственности.

Если вы не знали, что работаете нелегально, вы все равно понесете наказание. Что именно вас ждет, зависит от того, как будет оценена ваша вина – как административное правонарушение или как преступление,

– обращают внимание украинцев в ассоциации.

За административное правонарушение (Ordnungswidrigkeit) можно получить штраф в размере до 50 000 евро. Такое наказание предусмотрено, если вы, например, не зарегистрировали свой бизнес, имели и не внесли свою фирму в ремесленный реестр (Handwerksrolle), не предоставили нужные документы или предоставили слишком поздно.

Можно получить как штраф, так и арест

Если соответствующими органами было принято решение, что вы совершили преступление, то вам грозит более высокий денежный штраф или арест. Это может быть в том случае, если вы, например, "трудоустроили" наемных работников и не платили за них взносы в фонд социального страхования. Или, если у вас работали иностранцы без соответствующего разрешения / нужных документов или их условия труда были хуже, чем у немцев.