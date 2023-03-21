Правила в польських багатоповерхівках: за що можна вхопити штраф

В багатоповерхівках живе найбільша кількість поляків. Проте, як і в будь-якому місці, існують правила, яких потрібно дотримуватися, щоб забезпечити безпеку та комфорт життя всіх мешканців.

Порушення цих правил можуть призвести до штрафів або навіть позбавленням волі. У цій статті ми розглянемо деякі з найбільш поширених порушень правил, за які можна отримати штраф в такому житлу.

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Паркування у непризначених місцях

Паркування автомобіля на території багатоповерхівки може бути заборонене або дозволене лише в певних місцях, залежно від правил будинку. Якщо в будинку є внутрішній паркінг, то ви повинні паркуватися тільки на місцях, які призначені для вашого автомобіля. Не залишайте свій автомобіль на проїзді, на тротуарі або на місці для інвалідів. Це може призвести до штрафу.

Сміття

Багатоповерхові будинки мають спеціальні місця для збору сміття, які також позначені знаками. Мешканці мають збирати його та викидати в спеціальний контейнер. Якщо людина порушує це правило та викидає сміття в непризначеному місці або залишає його на сходах або у під'їзді, йому можуть виписати штраф у розмірі від 100 до 500 злотих.

Шум

Найчастіше непорозуміння між сусідами виникають через порушення так званої "нічної тиші", яка зазвичай триває з 22:00 до 6:00. У Кодексі про дрібні правопорушення зазначено, що особи, які кричать, шумлять або порушують спокій чи відпочинок інших мешканців у нічний час, караються арештом, обмеженням волі або штрафом. Хоча багато людей про це не знають, але штраф можна отримати за "денний шум". Це стосується, наприклад, гучних сварок або постійного прослуховування музики та інших шумів.

Температура

З подорожчанням електроенергії багато людей намагаються заощадити, тому вимикають опалення, коли йдуть з дому. Виявляється, за це можна отримати штраф, тому що в багатьох кооперативах чи громадах в нормативах прописана мінімальна температура у квартирі.

Інші правила

Особи, які не дбають про належний порядок в будинку, можуть бути оштрафовані на 500 злотих.

У теплу пору року варто відмовитися від засмагання топлес і гриля на балконі, оскільки така поведінка також карається штрафом.

Відповідно до протипожежних норм, як на сходових клітках, так і в коридорах не повинно бути предметів, які можуть утруднити вхід у квартиру або вихід з неї.

Крім того, варто пам’ятати, що багато кооперативів забороняють курити на балконі.

Правила, яких слід дотримуватися в багатоквартирних будинках, можна знайти в Цивільному кодексі, Кодексі про правопорушення, Акті про власність на приміщення та Законі про будівництво. Також варто ознайомитися з правилами громади чи кооперативу.