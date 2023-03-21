Нарушение этих правил может привести к штрафам или даже лишению свободы. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных нарушений правил, за которые можно получить штраф в жилье.

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Парковка в неназначенных местах

Парковка автомобиля на территории многоэтажки может быть запрещена или разрешена только в определенных местах в зависимости от правил дома. Если в доме есть внутренний паркинг, то вы должны парковаться только на местах, предназначенных для вашего автомобиля. Не оставляйте автомобиль на проезде, на тротуаре или на месте для инвалидов. Это может привести к штрафу.

Мусор

Многоэтажные дома имеют специальные места для сбора мусора, также отмеченные знаками. Жители должны собирать и выбрасывать в специальный контейнер. Если человек нарушает это правило и выбрасывает мусор в неназначенном месте или оставляет его на лестнице или подъезде, ему могут выписать штраф в размере от 100 до 500 злотых.

Шум

Чаще недоразумения между соседями возникают из-за нарушения так называемой "ночной тишины", которая обычно длится с 22:00 до 6:00. В Кодексе о мелких правонарушениях указано, что кричащие, шумящие или нарушающие спокойствие или отдых других жителей в ночное время лица караются арестом, ограничением свободы или штрафом. Хотя многие об этом не знают, но штраф можно получить за "дневной шум". Это касается, например, громких ссор или постоянного прослушивания музыки и других шумов.

Температура

С подорожанием электроэнергии многие пытаются сэкономить, поэтому выключают отопление, когда уходят из дома. Оказывается, за это можно получить штраф, потому что во многих кооперативах или общинах в нормативах минимальная температура прописана в квартире.

Другие правила

Лица, не заботящиеся о надлежащем порядке в доме, могут быть оштрафованы на 500 злотых.

В теплое время года следует отказаться от загорания топлесс и гриля на балконе, поскольку такое поведение также карается штрафом.

В соответствии с противопожарными нормами, как на лестничных клетках, так и в коридорах, не должно быть предметов, которые могут затруднить вход в квартиру или выход из нее.

Кроме того, следует помнить, что многие кооперативы запрещают курить на балконе.

Правила, которые следует соблюдать в многоквартирных домах, можно найти в Гражданском кодексе, Кодексе о правонарушениях, Акте о собственности на помещение и Законе о строительстве. Также следует ознакомиться с правилами общества или кооператива.