Катерина Кульчицька, аналітикиня і фахівчиня з управління міграції та кордонами громадської організації "Європа без бар'єрів" повідомила, як часто українці виїжджають за кордон та які цілі ними керують. Також експертка розповіла, наскільки Україна є відкритою для іноземців.

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Український паспорт посідає 35 місце у світі

Український закордонний паспорт піднявся в оновленому рейтингу паспортів світу Henley Passport Index на дві позиції. Зараз він посідає 35 місце. Відтак, українці отримали більше можливостей для закордонних подорожей.

Однак, зауважує Катерина Кульчицька, хоч Henley Passport Index дійсно показує ситуацію, яка є у світі, але через наявні карантинні обмеження це відбувається не повною мірою. Через ризики пандемії країни часто вводять тимчасові обмеження, а рейтинг враховує саме постійні безвізові режими, тому висновки є поверхневими.

Як часто українці виїжджають за кордон та з якою метою

Близько третини українців перетнули кордон протягом останніх чотирьох років. Такі дані подані у дослідженні, проведеному громадською організацією "Європа без бар’єрів" у співпраці з Фондом "Демократичні ініціативи". Це означає, що інтерес українців до подорожей є достатньо великим. Проте, зазначає експертка, не всі з цих українців відвідували країни Європейського союзу, з яким запроваджено безвіз.

Ми б дуже хотіли, щоби якомога більше українців мали економічну можливість оформити собі закордонний паспорт і відкрити для себе світ за межами України. Це розвінчало б міф про величезну трудову міграцію з України. Катерина Кульчицька Експертка з управління міграцією та кордонами

Експертка додає, що існує стала кількість українців, які працюють за кордоном, але це не є масовим явищем. Водночас, за результатами статистики Державної прикордонної служби України та досліджень аналітичних центрів громадських організацій, трудові мігранти є дуже активною аудиторію.

Слід зазначити, що дуже часто люди, які працюють за кордоном на постійній основі, не стають респондентами досліджень. Через це точну кількість трудових мігрантів з України важко встановити. Міжнародна організація міграцій зараз схиляється до думки, що за кордоном одночасно перебувають та працюють близько трьох мільйонів громадян України.

Коли ми проводили попередні дослідження та оцінювали мету поїздки, то часто вона була множинною: для того, щоби подорожувати та з метою працювати за кордоном,

– розповідає аналітикиня.

Водночас Україна також є відкритою для мандрівників та мігрантів, тому приваблює велику кількість іноземців. Найлегше потрапити сюди літаком, а от сухопутні перетини кордону бувають проблематичними через черги, пояснює експертка.

Кордони України відкриті для короткострокових подорожей багатьом розвиненим країнам. Важче потрапити до нас громадянам деяких країн Африки через складну процедуру отримання візи. Але, каже експертка, плюсом є те, що в Україні ввели електронну візу. Це суттєво полегшує процеси.

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