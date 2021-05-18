Європейські роботодавці чекають на працівників з України. Найбільш затребуваними є наші співвітчизники у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві та Латвії.

До теми Залишатись не можна виїхати: де і скільки українців поставлять кому – дослідження

Де в Україні суттєво нижчі зарплати

Високі зарплати – це головний мотив для виїзду українців за кордон. У країнах ЄС роботодавці часто забезпечують наших співвітчизників проживанням, обідами, трансфером до робочого місця та навіть спецодягом.

Найчастіше такі переваги пропонують кваліфікованим робітникам, чиї вакансії й заохочують українців до переїзду.

Українці зацікавлені у роботі за профільною спеціалізацією. У багатьох країнах Європи, зокрема, бракує інженерів, зварювальників, будівельників, медперсоналу тощо.

До прикладу, в Україні далекобійник може отримувати до 30 000 гривень щомісяця. У країнах ЄС рівень зарплатні за цією спеціалізацією сягає 75 000 гривень на місяць.

Порівняння зарплат в Україні та в ЄС / Інфографіка Opendatabot

Згідно з даними, в Україні будівельники отримують близько 25 000 гривень на місяць, коли у країнах ЄС зарплатня стартує від 45 000 гривень.

Більш ніж вдвічі в Європі отримують різноробочі, пакувальники та вантажники.