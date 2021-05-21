Увеличения заработной платы будет следствием роста необлагаемой квоты до 30 тысяч злотых . Пока неизвестно, когда точно Polski Ład вступит в силу. Не исключено, что это произойдет в 2022 году.

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Сколько будут получать работники магазинов

Если работник магазина сейчас получает 2,8 тысячи злотых брутто , то после того, как Polski Ład вступит в силу, он ежемесячно будет иметь бонусом еще 137 злотых нетто. Это плюс 1,64 тысячи злотых годового заработка.

В случае, когда работник имеет 3 тысячи злотых брутто , он может претендовать на дополнительные 154 злотых нетто в месяц или 1,84 тысячи злотых нетто в год.

Если заработок составляет 4 тысячи злотых брутто , то месячный доход вырастет на 114 злотых нетто , а годовой – на 12,65 злотого нетто .

Работники магазинов с зарплатой 6 тысяч злотых брутто и выше на подобные бонусы не претендуют.