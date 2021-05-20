Працівникам у Польщі будуть присвоювати коди професій: що це означає для заробітчан

16 травня у Польщі набули сили нові правила, що стосуються працевлаштування. Тепер кожен роботодавець, який повідомляє про найманого працівника ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, тобто Управління соціального страхування), зобов'язаний вказувати код професії підлеглого. Нововведення запровадили з метою додаткового контролю.

Таким чином у Польщі будуть вичисляти недобросовісних працівників. Щоб підтвердити код професії найманої особи, роботодавець повинен зробити відповідну позначку у формулярі.

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Як вказати код професії

Всі коди професій можна переглянути на сайті psz.praca.gov.pl або знайти за назвою професії на сайті Головного управління статистики (GUS). Перший варіант є легшим та швидшим.

У формулярі ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) код потрібно вказати в полі №1 блоку X. А у формулярі ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) – у полі №1 блоку V.

Як вказати код професії при заповненні формуляра ZUS ZUA / Зображення yavp.pl

Як вказати код професії при заповненні формуляра ZUS ZZA / Зображення yavp.pl

Що це означає для заробітчан

Насамперед кожен іноземний працівник тепер повинен знати свій код професії. Це важливо, оскільки треба слідкувати за тим, чи збігається він у всіх документах. Зокрема, код професії в дозвільних документах має бути ідентичний тому, який роботодавець подасть до ZUS.

Зазначення коду професії кожного застрахованого працівника є потрібним для аналізу причин відсутності людини на роботі, враховуючи професійну групу, до якої вона належить. Тобто, з ним буде простіше перевіряти, чим саме займається людина й чи її діяльність може провокувати часті захворювання або травми.

Якщо коротко, то це означає, що працівники мають сумлінніше виконувати свої обов'язки й не хитрувати. Адже відтепер ZUS куди прискіпливіше ставитиметься до виплати лікарняних.

