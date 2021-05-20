Таким чином у Польщі будуть вичисляти недобросовісних працівників. Щоб підтвердити код професії найманої особи, роботодавець повинен зробити відповідну позначку у формулярі.

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Як вказати код професії

Всі коди професій можна переглянути на сайті psz.praca.gov.pl або знайти за назвою професії на сайті Головного управління статистики (GUS). Перший варіант є легшим та швидшим.

У формулярі ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) код потрібно вказати в полі №1 блоку X. А у формулярі ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) – у полі №1 блоку V.

Як вказати код професії при заповненні формуляра ZUS ZUA / Зображення yavp.pl

Як вказати код професії при заповненні формуляра ZUS ZZA / Зображення yavp.pl

Що це означає для заробітчан

Насамперед кожен іноземний працівник тепер повинен знати свій код професії. Це важливо, оскільки треба слідкувати за тим, чи збігається він у всіх документах. Зокрема, код професії в дозвільних документах має бути ідентичний тому, який роботодавець подасть до ZUS.

Зазначення коду професії кожного застрахованого працівника є потрібним для аналізу причин відсутності людини на роботі, враховуючи професійну групу, до якої вона належить. Тобто, з ним буде простіше перевіряти, чим саме займається людина й чи її діяльність може провокувати часті захворювання або травми.

Якщо коротко, то це означає, що працівники мають сумлінніше виконувати свої обов'язки й не хитрувати. Адже відтепер ZUS куди прискіпливіше ставитиметься до виплати лікарняних.

