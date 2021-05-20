Таким образом в Польше будут вычислять недобросовестных работников. Чтобы подтвердить код профессии наемного человека, работодатель должен сделать соответствующую отметку в формуляре .

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Как указать код профессии

Все коды профессий можно посмотреть на сайте psz.praca.gov.pl или найти по названию профессии на сайте Главного управления статистики ( GUS ). Первый вариант легче и быстрее.

В формуляре ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) код нужно указать в поле №1 блока X. А у формулярі ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) – в поле №1 блока V.

Как указать код профессии при заполнении формуляра ZUS ZUA / Картинка yavp.pl

Как указать код профессии при заполнении формуляра ZUS ZZA / Картинка yavp.pl

Что это означает для заробитчан

Прежде всего каждый иностранный работник теперь должен знать свой код профессии . Это важно, поскольку надо следить за тем, совпадает ли он во всех документах . В частности, код профессии в разрешительных документах должен быть идентичен тому, который работодатель подаст в ZUS.

Указание кода профессии каждого застрахованного работника является необходимым для анализа причин отсутствия человека на работе, учитывая профессиональную группу, к которой он принадлежит . То есть, с кодом будет проще проверять, чем именно занимается человек и может ли его деятельность провоцировать частые заболевания или травмы.