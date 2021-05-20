Таким образом в Польше будут вычислять недобросовестных работников. Чтобы подтвердить код профессии наемного человека, работодатель должен сделать соответствующую отметку в формуляре .
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Как указать код профессии
Все коды профессий можно посмотреть на сайте psz.praca.gov.pl или найти по названию профессии на сайте Главного управления статистики (GUS). Первый вариант легче и быстрее.
В формуляре ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) код нужно указать в поле №1 блока X. А у формулярі ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) – в поле №1 блока V.
Как указать код профессии при заполнении формуляра ZUS ZUA / Картинка yavp.pl
Как указать код профессии при заполнении формуляра ZUS ZZA / Картинка yavp.pl
Что это означает для заробитчан
Прежде всего каждый иностранный работник теперь должен знать свой код профессии. Это важно, поскольку надо следить за тем, совпадает ли он во всех документах. В частности, код профессии в разрешительных документах должен быть идентичен тому, который работодатель подаст в ZUS.
Указание кода профессии каждого застрахованного работника является необходимым для анализа причин отсутствия человека на работе, учитывая профессиональную группу, к которой он принадлежит. То есть, с кодом будет проще проверять, чем именно занимается человек и может ли его деятельность провоцировать частые заболевания или травмы.
Если коротко, то это означает, что работники должны добросовестно выполнять свои обязанности и не хитрить. Ведь отныне ZUS будет куда тщательнее относиться к выплате больничных.