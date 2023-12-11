Працівник аеропорту залишив грубе послання на валізі й втратив роботу: що він написав
Джерело:The Sun
Співробітник аеропорту написав брутальне повідомлення на багажі пасажира Ryanair. За таку непристойну поведінку його звільнили.
Пасажир рейсу зареєструвався всього за 90 хвилин до посадки в літак. Це розлютило працівника Ryanair і він вирішив зробити зауваження клієнту просто на його валізі. Що він написав?
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За витівку поплатився роботою
Працівника аеропорту звільнили після того, як пасажир рейсу Ryanair помітив непристойне повідомлення на своєму багажі.
Маріо Лукас повернувся на Кіпр рейсом з Великої Британії. З особистих причин чоловік зареєструвався доволі пізно, всього за 90 хвилин до посадки в літак. Саме це розлютило працівника аеропорту, який залишив образливий напис на валізі Маріо Лукаса.
Він звичайною ручкою і в непристойному формулюванні написав таке: "…, припини реєструватись так пізно". Замість першого слова, очевидно, образливе звернення.
Лайливе послання на валізі / Фото The Sun
Пасажир був шокований, коли побачив свої речі на багажному конвеєрі.
Коли ми прилетіли на Кіпр, то пішли отримувати багаж. Моя дружина Серена одразу помітила цей напис,
— згадує роздратований чоловік.
Його найбільше обурило, що саме цю валізу подружжя купило для свого 7-річного сина.
Чоловік негайно звернувся до стійки Ryanair за поясненнями. Представники ірландської авіакомпанії запевнили, що така поведінка їхнього співробітника неприйнятна. Лоукостер пообіцяв, що питання не залишиться без уваги керівництва і брутального працівника покарають.
Так і сталося. Винуватця цього інциденту незабаром звільнили. Авіакомпанія перепросила у пасажирів і запропонувала їм компенсувати вартість зіпсованої валізи.
Які авіакомпанії перевозять багаж найгірше
Деякі перевізники не завжди ставляться відповідально до обслуговування багажу. Пасажири часто скаржаться на недбайливе ставлення до валіз: їх можуть пошкодити або навіть загубити. На деякі авіакомпанії клієнти нарікають частіше, ніж на інші.
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