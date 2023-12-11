Працівник аеропорту залишив грубе послання на валізі й втратив роботу: що він написав

Співробітник аеропорту написав брутальне повідомлення на багажі пасажира Ryanair. За таку непристойну поведінку його звільнили.

Пасажир рейсу зареєструвався всього за 90 хвилин до посадки в літак. Це розлютило працівника Ryanair і він вирішив зробити зауваження клієнту просто на його валізі. Що він написав?

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За витівку поплатився роботою

Працівника аеропорту звільнили після того, як пасажир рейсу Ryanair помітив непристойне повідомлення на своєму багажі.

Маріо Лукас повернувся на Кіпр рейсом з Великої Британії. З особистих причин чоловік зареєструвався доволі пізно, всього за 90 хвилин до посадки в літак. Саме це розлютило працівника аеропорту, який залишив образливий напис на валізі Маріо Лукаса.

Він звичайною ручкою і в непристойному формулюванні написав таке: "‎…, припини реєструватись так пізно". Замість першого слова, очевидно, образливе звернення.

Лайливе послання на валізі / Фото The Sun

Пасажир був шокований, коли побачив свої речі на багажному конвеєрі.

Коли ми прилетіли на Кіпр, то пішли отримувати багаж. Моя дружина Серена одразу помітила цей напис,

— згадує роздратований чоловік.

Його найбільше обурило, що саме цю валізу подружжя купило для свого 7-річного сина.

Чоловік негайно звернувся до стійки Ryanair за поясненнями. Представники ірландської авіакомпанії запевнили, що така поведінка їхнього співробітника неприйнятна. Лоукостер пообіцяв, що питання не залишиться без уваги керівництва і брутального працівника покарають.

Так і сталося. Винуватця цього інциденту незабаром звільнили. Авіакомпанія перепросила у пасажирів і запропонувала їм компенсувати вартість зіпсованої валізи.

Які авіакомпанії перевозять багаж найгірше

Деякі перевізники не завжди ставляться відповідально до обслуговування багажу. Пасажири часто скаржаться на недбайливе ставлення до валіз: їх можуть пошкодити або навіть загубити. На деякі авіакомпанії клієнти нарікають частіше, ніж на інші.

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