Эти средства будут направлены на программы по интеграции и адаптации украинских беженцев в городе. Финансирование получат 10 проектов. Рассказываем, какую поддержку будут оказывать беженцам из Украины в чешской столице.

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Прага выделит почти миллион евро на поддержку украинцев

Недавно мэрия Праги приняла решение оказать финансовую поддержку неправительственным организациям, которые помогают украинским беженцам интегрироваться в жизнь города.

В 2024 году местные власти объявили о выделении 20 миллионов чешских крон, что составляет примерно 800 тысяч евро. Их направят на различные проекты в социальной, жилищной, межкультурной сферах и сфере психического здоровья.

Прага длительное время очень ответственно относится к решению ситуации украинских беженцев. Мы финансируем широкую поддержку некоммерческого сектора, чтобы помочь этим людям адаптироваться и интегрироваться в чешское общество,

– заявил заместитель мэра Иржи Поспишил.

По его словам, одобрение дотации в 20 миллионов крон должно было бы обеспечить непрерывность и дальнейшее развитие этих ключевых видов деятельности.

Власти выбрали 10 проектов, которые получат финансирование. На некоторые уже выделили средства:

Архидиецезная благотворительность (Arcidiecézní charita Praha) будет поддерживать адаптацию и интеграцию беженцев через межкультурную работу и реализовывать проект по психотерапевтической поддержке.

(Arcidiecézní charita Praha) будет поддерживать адаптацию и интеграцию беженцев через межкультурную работу и реализовывать проект по психотерапевтической поддержке. Консультация по вопросам интеграции (Poradna pro integraci) поможет украинцам адаптироваться и научит самостоятельно действовать в различных жизненных ситуациях.

Еще 7 проектов получат по миллиону крон, которые должен одобрить городской совет Праги. Среди них проекты Организации помощи беженцам, "Пражского майдана" или Интеграционного центра Праги.

В Чехии хотят изменить статус для беженцев из Украины

Украинцам, которые проживают в Чешской Республике, предлагают возможность изменить свой статус пребывания. Было выдвинуто предложение заменить временную защиту на специальный долгосрочный вид на жительство для тех, кто планирует остаться в стране.

Однако, важно отметить, что только украинцы, которые являются самодостаточными и не зависят от государственной помощи в Чехии, будут иметь право на получение этого нового статуса.