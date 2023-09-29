Столиця Чехії скасовує пільговий проїзд для українських біженців: нова вартість

Проїзд на громадському транспорті Праги за пільговими цінами буде доступний для українців лише до 30 вересня. Починаючи з жовтня українці будуть купувати квитки за стандартними тарифами.

Скільки коштуватимуть квитки вже з 1 жовтня – дізнайтеся у матеріалі!

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Прага скасовує пільги на проїзд для українців: деталі

Українські біженці вже з 1 жовтня 2023 року оплачуватимуть проїзд у міському транспорті Праги та на приміських маршрутах за звичайними цінами, що діють для всіх. Цю інформацію повідомив прессекретар транспортної компанії Pražská integrovaná doprava (PID) Філіп Драпал.

Наголошується, відтепер вартість проїзних квитків на міський транспорт становитиме:

Місячний (на 30 днів) – 550 чеських крон (885 гривень);

550 чеських крон (885 гривень); Квартальний (на 90 днів) – 1 480 чеських крон (2 383 гривень);

1 480 чеських крон (2 383 гривень); Річний (на 365 днів) – 3 650 чеських крон (5 877 гривень).

Зокрема наголошується, що існують численні пільги для осіб, які входять до вразливих категорій, і українці з тимчасовим захистом можуть скористатися деякими з них. Наприклад:

Діти до 6 років у супроводі дорослих подорожують безплатно.

Діти віком від 6 до 15 років подорожують безплатно в Празі та мають 50% знижку на проїзд у регіоні.

Діти віком від 15 до 18 років та студенти віком від 18 до 26 років можуть скористатися пільговим проїздом у Празі та 50% знижкою у регіоні.

Пенсіонери віком від 60 до 65 років мають пільговий проїзд в Празі.

Пенсіонери віком від 65 років подорожують безплатно в Празі й отримують 50% знижку на проїзд у регіоні.

Люди з інвалідністю можуть користуватися безплатним проїздом у Празі (за винятком поїздів) та отримують 75% знижку у регіоні.

Також пільгові правила діють для осіб, що наразі перебувають у матеріальній скруті, але українці з тимчасовим захистом не вважаються частиною цієї категорії.