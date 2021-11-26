Позитивна кінцівка неприємного інциденту: поляки допомогли українцю знайти загублені гроші

Втрата грошей через власну неуважність – це серйозна причина засмутитися. Але 48-річному українцю в Польщі нещодавно пощастило. Небайдужі люди звернулися в поліцію, українця розшукали та повернули йому втрачене у той же день.

Українець загубив кошти, які мав переказати родині на Батьківщині. Тому чоловіка розчулила допомога. До комісаріату поліції він надіслав лист зі словами подяки.

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Як поляки повернули українцю загублені гроші

48-річний трудовий мігрант після отримання зарплати хотів надіслати гроші своїм рідним в Україні. Чоловік не знав, як здійснити переказ, тому вирішив запитати про це працівників найближчої заправки у місті Жирардув. На заправці українцеві пояснили, що йому слід звернутися на пошту або в банк. Після отримання відповідей на своє питання чоловік покинув заправку та вирушив у невідомому напрямку.

Проте, українець втратив пильність і не помітив, як залишив свої кілька тисяч злотих на прилавку. На щастя, працівник заправки вчасно зреагував та звернувся до поліції. Він переказав правоохоронцям всю історію.

Співробітники чергового Головного управління повітової поліції у Жирардуві переглянули записи з усіх камер спостереження та з'ясували, куди вирушив українець. Чоловіка розшукали за кілька годин та віддали йому залишені гроші.