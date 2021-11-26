Украинец потерял средства, которые должен был перевести семье на Родине. Поэтому мужчину растрогала помощь. В комиссариат полиции он направил письмо со словами благодарности.

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Как поляки вернули украинцу потерянные деньги

48-летний трудовой мигрант после получения зарплаты хотел послать деньги своим родным в Украине. Мужчина не знал, как совершить перевод, поэтому решил спросить об этом работников ближайшей заправки в городе Жирардув . На заправке украинцу объяснили, что ему следует обратиться на почту или в банк. После получения ответов на свой вопрос мужчина покинул заправку и отправился в неизвестном направлении.

Однако украинец потерял бдительность и не заметил, как оставил свои несколько тысяч злотых на прилавке . К счастью, работник заправки вовремя отреагировал и обратился в полицию. Он пересказал правоохранителям всю историю.

Сотрудники Главного управления уездной полиции в Жирардуве пересмотрели записи со всех камер наблюдения и выяснили, куда отправился украинец. Мужчину разыскали через несколько часов и отдали ему оставленные деньги.