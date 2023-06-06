Пожежник-волонтер з Німеччини місяць допомагав українським рятувальникам на Донеччині

Пожежник Нільс Таль із Нюрнберга пліч-о-пліч з українськими колегами ліквідував наслідки ворожих обстрілів: гасив пожежі і розбирав завали. Цілий місяць він прожив разом з рятувальниками на Донеччині.

Чоловік весь цей час добровільно допомагав пожежникам Костянтинівського та Добропільського гарнізонів. Своїм вчинком Нільс прагне показати громадянам Німеччини, наскільки жахливими є наслідки російської агресії.

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За покликом серця

Німецький доброволець героїчно виконував доволі небезпечні завдання на Донеччині. Нільса залучали до ліквідації наслідків російських атак: він розбирав завали, гасив пожежі та підвозив для населення питну воду. Пожежник із Нюрнберга дуже задоволений співпрацею з рятувальниками з України.

Для мене було честю допомагати пліч-о-пліч з цими хоробрими пожежниками, бути так тепло прийнятим ними і жити разом з ними,

- зазначив Нільс Таль.

Нільс Таль потоваришував з українськими рятувальниками / Фото ДСНС

Українські колеги вдячні новому німецькому товаришу за його волонтерську працю та добре серце. Це був чудовий обмін досвідом для всіх.