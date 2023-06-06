Мужчина все это время добровольно помогал пожарным Константиновского и Добропольского гарнизонов. Своим поступком Нильс стремится показать гражданам Германии, насколько ужасны последствия российской агрессии.

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По зову сердца

Немецкий доброволец героически выполнял довольно опасные задачи в Донецкой области. Нильса привлекали к ликвидации последствий российских атак: он разбирал завалы, тушил пожары и подвозил для населения питьевую воду. Пожарный из Нюрнберга очень доволен сотрудничеством со спасателями из Украины.

Для меня было честью работать бок о бок с этими храбрыми пожарными, быть так тепло принятым ими и жить вместе с ними,

– отметил Нильс Таль.

Нильс Таль подружился с украинскими спасателями / Фото ГСЧС

Украинские коллеги благодарны новому немецкому товарищу за его волонтерский труд и доброе сердце. Это был отличный обмен опытом для всех.