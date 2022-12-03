У Польщі вщент згорів будинок для українських біженців

На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу практично до ранку ліквідовували 15 пожежних бригад.

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Господарське приміщення переобладнали для проживання 33 українців. Як тільки вогонь спалахнув, люди почали евакуюватися, і до прибуття пожежників будівля вже була пустою – 31 біженець вийшов. Прибувши на місце, служби розпочали пошуки зниклих. Як згодом з'ясувалося, це була мати з дитиною, за якою вона пішла до школи.

У Польщі згорів будинок, в якому мешкали 33 біженці з України / Фото KW PSP Gdańsk​

Вогонь охопив усю будівлю. Вона зазнала значних пошкоджень і більше не придатна для проживання. Ніхто з мешканців будинку не постраждав.

У Польщі згорів притулок для українців / Фото KW PSP Gdańsk​

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Муніципалітет Слупська, на території якого згоріла будівля, повідомив, що забезпечить постраждалих мешканців необхідними речами, зокрема ковдрами, рушниками та предметами першої необхідності.

Ми також маємо запевнення від власника закладу, що українці мають де переночувати, хоча ми підготували наші загальні кімнати для такої потреби,

– запевнила очільниця гміни Барбара Дикєр.

Вона також додала, що, можливо, в суботу буде організовано збір коштів для постраждалих.

Водночас про причини пожежі не повідомляють. У поліції заявили, що проведуть ретельну перевірку місцевості, а також експертизу за участю поліцейського техніка та пожежного експерта.