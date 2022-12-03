В Польше дотла сгорел дом для украинских беженцев

К счастью, никто не пострадал. Пожар практически до утра ликвидировали 15 пожарных бригад.

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Хозяйственное помещение было переоборудовано для проживания 33 украинцев. Как только огонь вспыхнул, люди начали эвакуироваться, и к прибытию пожарных здание уже было пустым – 31 беженец вышел. Прибыв на место, службы приступили к поискам пропавших. Как впоследствии выяснилось, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.

В Польше сгорел дом, в котором проживали 33 беженца из Украины / Фото KW PSP Gdańsk

Огонь охватил все здание. Оно получило значительные повреждения и больше не пригодно для проживания. Никто из жильцов дома не пострадал.

В Польше сгорел приют для украинцев / Фото KW PSP Gdańsk

Украинцы не остались без крова на ночь

Муниципалитет Слупска, на территории которого сгорело здание, сообщил, что обеспечит пострадавших жильцов необходимыми вещами, в том числе одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

У нас также есть заверения от владельца заведения, что украинцы должны где переночевать, хотя мы подготовили наши общие комнаты для такой нужды,

– заверила глава гмины Барбара Дикер.

Она также добавила, что, возможно, в субботу будет организован сбор средств для пострадавших.

В то же время о причинах пожара не сообщают. В полиции заявили, что проведут тщательную проверку местности, а также экспертизу с участием полицейского техники и пожарного эксперта.