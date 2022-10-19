Поїздки на екскурсію та майстер-класи з бджільництва: чим поляки займаються на лікарняному
Джерело:Noizz
Управління соціального страхування (ZUS) перевірило, що насправді робили поляки, коли оформляли лікарняний. Відомство оприлюднило дані за перше півріччі 2022 року. Спойлер: симулянтів у Польщі не бракує.
Так, працівники соціального страхування Польщі перевірили, чим поляки займалися на лікарняному. У першому півріччі поточного року чиновники завітали до понад 200 тисяч осіб, які в цей час мали довідку від лікаря про тимчасову непрацездатність. Але далеко не всі з них були в ліжку, лікувалися чи відновлювалися після недуги.
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Відтак, загалом 10,6 тисячі людей отримали рішення про призупинення виплати лікарняних на загальну суму 9 мільйонів злотих. Чиновники наголошують, що поляки регулярно обманюють з лікарняними, тому в майбутньому перевірок буде ще більше.
Як поляки використовували звільнення від роботи за станом здоров'я
- Жінка на лікарняному поїхала на екскурсію як няня для дитини.
- Жінка, яка перебувала на лікарняному через депресію, співала в пабах.
- Столяра на лікарняному зі зламаною рукою спіймали на струганні дощок. За його словами, робив це в рамках реабілітації.
- Перебуваючи на лікарняному, чоловік організовував майстер-класи з бджільництва у школах та дитсадках.
- Під час лікарняного чоловік стрибнув з парашутом. Своїм екстремальним відпочинком він похизувався у соцмережах.
- Один із чоловіків ремонтував автомобілі в сервісі свого батька, будучи на лікарняному.
- Мешканець Куявсько-Поморського воєводства попався на тому, що навчався керувати літаком.