Так, працівники соціального страхування Польщі перевірили, чим поляки займалися на лікарняному. У першому півріччі поточного року чиновники завітали до понад 200 тисяч осіб, які в цей час мали довідку від лікаря про тимчасову непрацездатність. Але далеко не всі з них були в ліжку, лікувалися чи відновлювалися після недуги.

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Відтак, загалом 10,6 тисячі людей отримали рішення про призупинення виплати лікарняних на загальну суму 9 мільйонів злотих. Чиновники наголошують, що поляки регулярно обманюють з лікарняними, тому в майбутньому перевірок буде ще більше.

Як поляки використовували звільнення від роботи за станом здоров'я

Жінка на лікарняному поїхала на екскурсію як няня для дитини.

Жінка, яка перебувала на лікарняному через депресію, співала в пабах.

Столяра на лікарняному зі зламаною рукою спіймали на струганні дощок. За його словами, робив це в рамках реабілітації.

Перебуваючи на лікарняному, чоловік організовував майстер-класи з бджільництва у школах та дитсадках.

Під час лікарняного чоловік стрибнув з парашутом. Своїм екстремальним відпочинком він похизувався у соцмережах.

Один із чоловіків ремонтував автомобілі в сервісі свого батька, будучи на лікарняному.

Мешканець Куявсько-Поморського воєводства попався на тому, що навчався керувати літаком.

Важливо! Відсутність вдома під час перевірки не завжди означає, що працівник використовує лікарняний не за призначенням. Чиновники розглядають кожний випадок окремо.