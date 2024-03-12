Словенія – чудовий варіант для тих, хто любить відпочивати у гірській місцевості. Окрім того, країна має вихід до Адріатичного моря. Головною зупинкою для мандрівників з різних куточків світу є озеро Блед. Його вважають візитівкою Словенії. Також всі дороги туристів ведуть до столиці країни – величного міста Любляна. Закордон 24 розповідає, чому його варто відвідати.

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Що варто подивитися у Любляні

Любляні – щонайменше 9 сотень років. Хоча люди жили на цих територіях ще за 2 тисячі років до нашої ери. У XV столітті місто суттєво постраждало під час землетрусу. Відбудована Любляна стала справжньою коштовністю світової спадщини Ренесансу.

Покровителем міста є дракон. У словенській столиці навіть є Міст дракона. Пройтися по ньому хоч раз – must have для мандрівників. Кажуть, що це варто зробити на щастя.



Дракон – символ Любляни / Unsplash

Над містом – Люблянський град (Люблянський замок). Старовинна фортеця нагадує охоронця столиці. Добратися туди можна пішки (доведеться постаратися) або піднятися фунікулером.



Замок Любляни видно з будь-якої локації міста / Unsplash

Центральною локацією Любляни є площа Прешерна. Там відбуваються святкові ярмарки та різноманітні важливі для життя міста події. Окрім того, туристам рекомендують завітати до Собору Святого Миколая. Над святинею працювали визнані італійські майстри.

На знайомство з містом варто виділити щонайменше 2 – 3 дні. Попри свою камерність, Любляна має чим дивувати та зачаровувати. Ознайомившись з найвидатнішими локаціями міста, варто просто прогулятися місцевими старовинними вуличками, купити квіти на крихітному ярмарку й випити кави в одній з місцевих кав'ярень.