Словения – отличный вариант для тех, кто любит отдыхать в горной местности. Кроме того, страна имеет выход к Адриатическому морю. Главной остановкой для путешественников из разных уголков мира является озеро Блед. Его считают визитной карточкой Словении. Также все дороги туристов ведут в столицу страны – величественный город Любляну. Закордон 24 рассказывает, почему его стоит посетить.

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Что стоит посмотреть в Любляне

Любляне – по меньшей мере 9 сотен лет. Хотя люди жили на этих территориях еще за 2 тысячи лет до нашей эры. В XV веке город существенно пострадал во время землетрясения. Отстроенная Любляна стала настоящей драгоценностью мирового наследия Ренессанса.

Покровителем города является дракон. В словенской столице даже есть Мост дракона. Пройтись по нему хоть раз – must have для путешественников. Говорят, что это стоит сделать на счастье.



Дракон – символ Любляны / Unsplash

Над городом – Люблянский град (Люблянский замок). Старинная крепость напоминает охранника столицы. Добраться туда можно пешком (придется постараться) или подняться на фуникулере.



Замок Любляны видно из любой локации города / Unsplash

Центральной локацией Любляны является площадь Прешерна. Там проходят праздничные ярмарки и различные важные для жизни города события. Кроме того, туристам рекомендуют посетить Собор Святого Николая. Над святыней работали признанные итальянские мастера.

На знакомство с городом стоит выделить минимум 2 – 3 дня. Несмотря на свою камерность, Любляна имеет чем удивлять и очаровывать. Ознакомившись с выдающимися локациями города, стоит просто прогуляться местными старинными улочками, купить цветы на крошечной ярмарке и выпить кофе в одном из местных кафе.