Макрон підтвердив дату: коли у Парижі відкриють Нотр-Дам після руйнівної пожежі
Джерело:Le Monde
Французький президент Емманюель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері й назвав дату його відкриття після ремонту. Нотр-Дам знову відкриє двері для відвідувачів 8 грудня 2024 року.
На урочисту церемонію відкриття хочуть покликати Папу Римського Франциска. Як просувається реставрація світової пам'ятки й одного з символів Парижа – Нотр-Дам-де-Парі – читайте далі.
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Собор прийме відвідувачів через рік
Президент Франції приїхав на будівельний майданчик легендарного Нотр-Даму в компанії своєї дружини, першої леді Бріджит Макрон. Він оцінив реставраційні роботи, оглянув нефи собору і розповів про завершення відбудови.
З квітня 2019 року вся нація перебудовується, і це дуже зворушливо бути тут за рік до відкриття. Ви можете побачити надзвичайний прогрес роботи над цим нефом, хором, рамами і шпилем,
— зазначив Емманюель Макрон.
У день відкриття собору 8 грудня 2024 року запросять особливого гостя — Папу Франциска. Також Макрон нагадав про створення музею, який увічнить період реставрації собору.Нагадаємо, масштабна пожежа у Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Її не могли загасити понад 15 годин. Через полум'я значно постраждала будівля собору, у неї обвалився шпиль і згоріло дві третини даху.
Французькі правоохоронці називають декілька версій, які могли спричинити цю трагедію. Говорять про коротке замикання, несправність електрики або непогашену сигарету. Слідство вважає, що займання сталося в районі шпиля. Буквально за кілька годин до пожежі там проводили ремонт.
Реставрація Собору Паризької Богоматері / Фото Unsplash
Реставрація Нотр-Даму
Масштабна відбудова Собору Паризької Богоматері розпочалася у 2022 році після дворічного процесу захисту споруди. Приблизно 1 000 людей по всій Франції щодня працюють над реставрацією Нотр-Даму.
Проєкт наразі виконується в посиленому темпі, щоб вкластися в кінцевий термін відкриття — 8 грудня 2024 року. На жаль, відбудувати собор до Олімпіади в Парижі, не встигнуть.
Французький міністр культури Абдул-Малак заявив, що хоча Нотр-Дам через рік буде відкритий для публіки, це "не означає, що всі ремонтні роботи будуть закінчені". За його словами, реставрація триватиме до 2025 року.
Французька влада вирішила відновити собор таким, яким він був до пожежі. Зокрема відтворити 96-метровий шпиль за проєктом архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка.
У приміщенні перед собором можна побачити виставку "Нотр-Дам-де-Парі: у центрі будівельного майданчика". Вона розповідає про історію сотень майстрів, які працювали над реконструкцією культового храму. Вхід на цю виставку – вільний.