На урочисту церемонію відкриття хочуть покликати Папу Римського Франциска. Як просувається реставрація світової пам'ятки й одного з символів Парижа – Нотр-Дам-де-Парі – читайте далі.

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Собор прийме відвідувачів через рік

Президент Франції приїхав на будівельний майданчик легендарного Нотр-Даму в компанії своєї дружини, першої леді Бріджит Макрон. Він оцінив реставраційні роботи, оглянув нефи собору і розповів про завершення відбудови.

З квітня 2019 року вся нація перебудовується, і це дуже зворушливо бути тут за рік до відкриття. Ви можете побачити надзвичайний прогрес роботи над цим нефом, хором, рамами і шпилем,

— зазначив Емманюель Макрон.

У день відкриття собору 8 грудня 2024 року запросять особливого гостя — Папу Франциска. Також Макрон нагадав про створення музею, який увічнить період реставрації собору.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Соборі Паризької Богоматері сталася 15 квітня 2019 року. Її не могли загасити понад 15 годин. Через полум'я значно постраждала будівля собору, у неї обвалився шпиль і згоріло дві третини даху.

Французькі правоохоронці називають декілька версій, які могли спричинити цю трагедію. Говорять про коротке замикання, несправність електрики або непогашену сигарету. Слідство вважає, що займання сталося в районі шпиля. Буквально за кілька годин до пожежі там проводили ремонт.

Реставрація Собору Паризької Богоматері / Фото Unsplash

Реставрація Нотр-Даму

Масштабна відбудова Собору Паризької Богоматері розпочалася у 2022 році після дворічного процесу захисту споруди. Приблизно 1 000 людей по всій Франції щодня працюють над реставрацією Нотр-Даму.

Проєкт наразі виконується в посиленому темпі, щоб вкластися в кінцевий термін відкриття — 8 грудня 2024 року. На жаль, відбудувати собор до Олімпіади в Парижі, не встигнуть.

Французький міністр культури Абдул-Малак заявив, що хоча Нотр-Дам через рік буде відкритий для публіки, це "‎не означає, що всі ремонтні роботи будуть закінчені". За його словами, реставрація триватиме до 2025 року.

Французька влада вирішила відновити собор таким, яким він був до пожежі. Зокрема відтворити 96-метровий шпиль за проєктом архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка.

У приміщенні перед собором можна побачити виставку "‎Нотр-Дам-де-Парі: у центрі будівельного майданчика". Вона розповідає про історію сотень майстрів, які працювали над реконструкцією культового храму. Вхід на цю виставку – вільний.