На торжественную церемонию открытия хотят позвать Папу Римского Франциска. Как продвигается реставрация мирового памятника и одного из символов Парижа – Нотр-Дам-де-Пари – читайте дальше.

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Собор примет посетителей через год

Президент Франции приехал на строительную площадку легендарного Нотр-Дама в компании своей жены, первой леди Бриджит Макрон. Он оценил реставрационные работы, осмотрел нефы собора и рассказал о завершении восстановления.

С апреля 2019 вся нация отстраивается, и это очень трогательно быть здесь за год до открытия. Вы можете увидеть чрезвычайный прогресс работы над этим нефом, хором, рамами и шпилем,

– отметил Эмманюэль Макрон.

В день открытия собора 8 декабря 2024 пригласят особого гостя – Папу Франциска. Также Макрон напомнил о создании музея, который увековечит период реставрации собора.

Напомним, масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Его не могли потушить более 15 часов. От пламени значительно пострадало здание собора, у него обрушился шпиль и сгорело две трети крыши.

Французские правоохранители называют несколько версий, которые могли вызвать эту трагедию. Говорят о коротком замыкании, неисправности электричества или непогашенной сигарете. Следствие считает, что возгорание произошло в районе шпиля. А буквально за несколько часов до пожара там проводили ремонт.

Реставрация Собора Парижской Богоматери / Фото Unsplash

Реставрация Нотр-Дама

Масштабное восстановление Собора Парижской Богоматери началось в 2022 году после двухлетнего процесса защиты и укрепления здания. Примерно 1 000 человек по всей Франции ежедневно работают над реставрацией Нотр-Дама.

Проект выполняется в усиленном темпе, чтобы уложиться в конечный срок открытия — 8 декабря 2024 года. К сожалению, отстроить собор к Олимпиаде в Париже не успеют.

Французский министр культуры Абдул-Малак заявил, что хотя Нотр-Дам через год будет открыт для публики, это "не означает, что все ремонтные работы будут закончены". По его словам, реставрация продлится до 2025 года.

Французские власти решили восстановить собор таким, каким он был до пожара. В частности, воспроизвести 96-метровый шпиль по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

В помещении перед собором можно увидеть выставку "Нотр-Дам-де-Пари: в центре строительной площадки". Она рассказывает об истории сотен мастеров, работавших над реконструкцией культового храма. Вход на эту выставку – свободный.