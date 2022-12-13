Якщо говорити точніше, то на сьогодні налічується 11 потягів Укрзалізниці, які сполучають нашу країну з Угорщиною. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Додамо, що з 11 грудня із Мукачево також почав курсувати щоденний потяг до словацького Кошице.

11 потягів з України до Угорщини

№749/140 Київ – Будапешт (у складі безпересадкових вагонів Київ – Відень);

(у складі безпересадкових вагонів Київ – Відень); №31 Мукачево – Будапешт. Цей потяг курсує щоденно, відправляючись з Мукачева о 16:30, Чоп проїжджає о 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) – о 22:14/22:15, а прибуває до станції Будапешт- Ньюгаті о 22:37;

Цей потяг курсує щоденно, відправляючись з Мукачева о 16:30, Чоп проїжджає о 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) – о 22:14/22:15, а прибуває до станції Будапешт- Ньюгаті о 22:37; №34/33 Будапешт – Мукачево. Щоденний потяг, який вирушає зі станції Будапешт-Ньюгаті о 07:23, зупинка Феріхегі (аеропорт) о 07:42/07:43, Чоп о 13:40/14:20, а прибуття до Мукачева о 15:30. Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття до Будапешта-Ньюгаті о 18:37;

Щоденний потяг, який вирушає зі станції Будапешт-Ньюгаті о 07:23, зупинка Феріхегі (аеропорт) о 07:42/07:43, Чоп о 13:40/14:20, а прибуття до Мукачева о 15:30. Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття до Будапешта-Ньюгаті о 18:37; №140 Відень – Захонь – Чоп та №149 Чоп – Захонь – Відень. Ці рейси щоденні, з миттєвою пересадкою у Захоні. Вирушає з Відня о 16:42, а прибуває до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва). Зворотно з Чопа він їде о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), з прибуттям до Відня о 11:21.

та Ці рейси щоденні, з миттєвою пересадкою у Захоні. Вирушає з Відня о 16:42, а прибуває до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва). Зворотно з Чопа він їде о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), з прибуттям до Відня о 11:21. №6280/6281 Захонь – Чоп – Захонь. Щоденні відправлення із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00, а зворотно з Чопа – о 05:29 і прибуття в Захонь о 04:47;

Щоденні відправлення із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00, а зворотно з Чопа – о 05:29 і прибуття в Захонь о 04:47; №6282/6283 Захонь – Чоп – Захонь. Курсує щоденно і відправляється із Захоні о 06:34, прибуває до Чопа о 07:52, зворотно їде з Чопа о 08:22, а прибуває до Захоні о 07:40;

Курсує щоденно і відправляється із Захоні о 06:34, прибуває до Чопа о 07:52, зворотно їде з Чопа о 08:22, а прибуває до Захоні о 07:40; №6284 Дебрецен – Мукачево. Курсує щодня через Н’їредьхазу, Кішварду та Чоп, а кінцева зупинка – Мукачево;

Курсує щодня через Н’їредьхазу, Кішварду та Чоп, а кінцева зупинка – Мукачево; №6285 Чоп – Захонь. Щоденний рейс із Чопа о 10:25, який прибуває до Захоні о 09:43;

Щоденний рейс із Чопа о 10:25, який прибуває до Захоні о 09:43; №6286/6287 Захонь – Чоп – Захонь. Щоденне відправлення із Захоні о 14:24, прибуття до Чопа о 15:42.

Щоденне відправлення із Захоні о 14:24, прибуття до Чопа о 15:42. №6288/6289 Захонь – Чоп – Захонь. Курсує потяг щодня із Захоні о 18:37, а прибуває до Чопа о 19:55, зворотно їде з Чопа о 20:25, прибуття у Захоні о 19:43;

Курсує потяг щодня із Захоні о 18:37, а прибуває до Чопа о 19:55, зворотно їде з Чопа о 20:25, прибуття у Захоні о 19:43; №6290/6291 Захонь – Чоп – Захонь. Відправлення із Захоні заплановане о 20:41, прибуття до Чопа о 21:59. Зворотно з Чопа відправляється о 22:29 і прибуває до Захоні о 21:47 щоденно.

Зауважте, що якщо забронювати та придбати квитки на потяг до Польщі можна онлайн, то квитки в Угорщину чи Словаччину продаються тільки в касах вокзалів, а також у деяких випадках в самих поїздах.