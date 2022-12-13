Если говорить точнее, то на сегодня насчитывается 11 поездов Укрзализныци, соединяющие нашу страну с Венгрией. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Добавим, что с 11 декабря из Мукачево также начал курсировать ежедневный поезд в словацкий Кошице.

11 поездов из Украины в Венгрию

№749/140 Киев – Будапешт (в составе беспересадочных вагонов Киев – Вена);

(в составе беспересадочных вагонов Киев – Вена); №31 Мукачево – Будапешт. Этот поезд курсирует ежедневно, отправляясь из Мукачево в 16:30, Чоп проезжает в 17:40/18:15, Ферихеги (аэропорт) – в 22:14/22:15, а прибывает на станцию Будапешт-Ньюгати в 22:37;

Этот поезд курсирует ежедневно, отправляясь из Мукачево в 16:30, Чоп проезжает в 17:40/18:15, Ферихеги (аэропорт) – в 22:14/22:15, а прибывает на станцию Будапешт-Ньюгати в 22:37; №34/33 Будапешт – Мукачево. Ежедневный поезд, который отправляется со станции Будапешт-Ньюгати в 07:23, остановка Ферихеги (аэропорт) в 07:42/07:43, Чоп в 13:40/14:20, а прибытие в Мукачево в 15:30. Обратно из Мукачево в 12:30, Чоп 13:40/14:10, Ферихеги/Аэропорт 18:14/18:15, прибытие в Будапешт-Ньюгат в 18:37;

Ежедневный поезд, который отправляется со станции Будапешт-Ньюгати в 07:23, остановка Ферихеги (аэропорт) в 07:42/07:43, Чоп в 13:40/14:20, а прибытие в Мукачево в 15:30. Обратно из Мукачево в 12:30, Чоп 13:40/14:10, Ферихеги/Аэропорт 18:14/18:15, прибытие в Будапешт-Ньюгат в 18:37; №140 Вена – Захонь – Чоп и №149 Чоп – Захонь – Вена. Эти рейсы ежедневные, с мгновенной пересадкой в Захони. Отправляется из Вены в 16:42, а прибывает в Чоп в 02:28 (с возможностью удобной пересадки на 749/750 в Киев). Обратно из Чопа он едет в 03:28 (так же удобно из поезда 749/750), с прибытием в Вену в 11:21.

и Эти рейсы ежедневные, с мгновенной пересадкой в Захони. Отправляется из Вены в 16:42, а прибывает в Чоп в 02:28 (с возможностью удобной пересадки на 749/750 в Киев). Обратно из Чопа он едет в 03:28 (так же удобно из поезда 749/750), с прибытием в Вену в 11:21. №6280/6281 Захонь – Чоп – Захонь. Ежедневные отправления из Захони в 03:42, прибытие в Чоп в 05:00, а обратно из Чопа – в 05:29 и прибытие в Захонь в 04:47;

Ежедневные отправления из Захони в 03:42, прибытие в Чоп в 05:00, а обратно из Чопа – в 05:29 и прибытие в Захонь в 04:47; №6282/6283 Захонь – Чоп – Захонь. Курсирует ежедневно и отправляется из Захони в 06:34, прибывает в Чоп в 07:52, обратно едет из Чопа в 08:22, а прибывает в Захонь в 07:40;

Курсирует ежедневно и отправляется из Захони в 06:34, прибывает в Чоп в 07:52, обратно едет из Чопа в 08:22, а прибывает в Захонь в 07:40; №6284 Дебрецен – Мукачево. Курсирует каждый день через Ньиредьхазу, Кишварду и Чоп, а конечная остановка – Мукачево;

Курсирует каждый день через Ньиредьхазу, Кишварду и Чоп, а конечная остановка – Мукачево; №6285 Чоп – Захонь. Ежедневный рейс из Чопа в 10:25, прибывающий в Захонь в 09:43;

Ежедневный рейс из Чопа в 10:25, прибывающий в Захонь в 09:43; №6286/6287 Захонь – Чоп – Захонь. Ежедневная отправка из Захони в 14:24, прибытие в Чоп в 15:42.

Ежедневная отправка из Захони в 14:24, прибытие в Чоп в 15:42. №6288/6289 Захонь – Чоп – Захонь. Курсирует поезд ежедневно из Захони в 18:37, а прибывает в Чоп в 19:55, обратно едет из Чопа в 20:25, прибытие в Захонь в 19:43;

Курсирует поезд ежедневно из Захони в 18:37, а прибывает в Чоп в 19:55, обратно едет из Чопа в 20:25, прибытие в Захонь в 19:43; №6290/6291 Захонь – Чоп – Захонь. Отправление из Захони запланировано в 20:41, прибытие в Чоп в 21:59. Обратно с Чопа отправляется в 22:29 и прибывает в Захонь в 21:47 ежедневно.

Возьмите во внимание, что если забронировать и приобрести билеты в Польшу можно онлайн, то билеты на поезд в Венгрию или Словакию продаются только в кассах вокзалов, а также в некоторых случаях в самих поездах.