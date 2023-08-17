Як купити квитки до Польщі на поїзди Укрзалізниці: актуальні поради

Укрзалізниця здійснює декілька рейсів з України в Варшаву, Перемишль і Хелм. Напрямки дуже популярні, тому купити на них квитки не так і просто.

При перетині кордону з Польщею на авто чи автобусі, можна доволі довго простояти в черзі. На потязі контроль проходять значно швидше. Актуальні поради про те, коли, де та як краще купувати квитки на потяги Укрзалізниці до Польщі – далі в матеріалі.

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Головний секрет успіху – планування

Місця на поїзди в Польщу розбирають миттєво, але купити їх цілком реально, якщо планувати все завчасно. Щоб встигнути придбати квиток, потрібно знати:

Де саме вони будуть продаватися (в додатку чи на сайті);

Коли та о котрій годині починається продаж квитків (за 20 днів до рейсу);

Коли в продаж потрапляють повернуті квитки (за 1 – 2 дні до відправлення).

Де купити квиток на поїзд у Польщу?

Місця на більшість рейсів Укрзалізниці в Польщу продаються на офіційному сайті УЗ, у мобільному застосунку та через офіційні чат-боти. Продаж квитків на потяг 67/68 з Києва до Варшави здійснюється лише у мобільному застосунку.

Коли квитки до Польщі починають продавати?

Забронювати місце в потязі до Польщі спонтанно не вийде, тут потрібно наперед знати дату. Адже продаж відкривається рівно за 20 днів до рейсу. А якщо точніше:

Київ – Варшава (№67/68)

* Продажі квитків на потяг Київ – Варшава стартують щоранку о 09:00 за 20 діб до рейсу виключно у мобільному застосунку.

Київ – Хелм (№23/24, 19/20)

Харків – Хелм (№93/94)

Київ – Перемишль (№53/54, 89/90, 705/706, 715/716)

Одеса – Перемишль (№36/35)

Запоріжжя – Перемишль (№32/31)

Харків – Перемишль (№73/74)

* Продажі місць на ці напрямки відкриваються щодня о 08:00 за 20 діб до рейсу на офіційному сайті Укрзалізниці, у мобільному застосунку та через офіційні чат-боти.

На деяких рейсах на придбання квитків у вас буде 2 – 4 хвилини часу. Вони дуже швидко розлітаються.

Квитки резервуються на 15 хвилин, але якщо їх не встигають оплатити, то вони повертаються в продаж. Отже, о 8:15 – 8:20 (або 9:15 – 9:20 для поїзда в Варшаву) з'являться ще кілька місць, які інші не оплатили чи передумали брати.

Коли у продаж потрапляють повернуті квитки?

З 26 липня квитки на рейси дальнього сполучення на польському напрямку повертаються виключно через каси на вокзалі. Таким способом УЗ намагається боротися з перекупниками. Це правило не стосується поїздів "‎Інтерсіті+" Київ – Перемишль – ці квитки можна повертати онлайн.

Повернуті квитки знову потрапляють у продаж за 2 дні до відправлення між 10:00 та 10:20.

Як збільшити шанси купити квиток: корисні поради

Найскладніше "‎спіймати" місця на потяг із Києва до Варшави. Доїхати до Хелма чи Перемишля трохи простіше.

Ретельно плануйте подорож і прорахуйте дату покупки квитка (рівно за 20 днів до рейсу);

Наперед додайте персональні дані пасажирів у профіль в додатку;

Збережіть у додатку дані платіжної картки та перевірте чи налаштована оплата Apple Pay/Google Pay;

"‎Потренуйтеся" бронювати квитки в додатку на потрібний вам напрямок, щоб вивчити механізм;

Квитки інколи з'являються не рівно о 8:00 чи 9:00, а з затримкою у кілька хвилин;

Більше шансів викупити по одному чи по два квитки, ніж по три-чотири за раз.

Деталі про рейси до Польщі:

Поїзд №67/68 Київ – Варшава — продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення через каси;

"‎Інтерсіті+" №705/706, 715/716 Київ – Перемишль — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн;

Поїзди 23/24 та 19/20 Київ – Хелм — продаж онлайн, повернення через каси;

Поїзд 93/94 Харків – Хелм — продаж онлайн, повернення через каси;

Поїзди 53/54 та 89/90 Київ – Перемишль — продаж онлайн, повернення через каси;

Поїзд 36/35 Одеса – Перемишль — продаж онлайн, повернення через каси;

Поїзд 32/31 Запоріжжя – Перемишль — продаж онлайн, повернення через каси;

Поїзд 73/74 Харків – Перемишль — продаж онлайн, повернення через каси.

За один раз на поїзд Київ – Варшава можна придбати 4 квитки в одні руки. Бот-акаунти, які автоматично бронюють десятки квитків одночасно, будуть блокуватись системою безпеки Укрзалізниці.Про боротьбу Укрзалізниці з шахрайськими схемами і перекупниками квитків до Польщі ми детальніше розказали в