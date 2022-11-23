Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще один рейс до Польщі

Міжнародних рейсів між Україною та Польще стає все більше. Відтак, для українців уже доступний новий потяг Укрзалізниці, яким можна добратися за кордон.

Міжнародний потяг Харків – Хелм – Харків

Мовиться про потяг №93/94, який сполучатиме Харків та польський Хелм. Минулого тижня поїзд вирушав з Харкова 17, 19 листопада, а з 22 листопада він курсуватиме до Польщі по парних числах. У зворотному напрямку відбуватиме з Хелма 23 листопада і далі по непарних числах.

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З Харкова поїзд вирушатиме о 14:07 та прибуватиме до кінцевої станції о 12:35 наступного дня. З Хелма він виїжджатиме о 16:00, а в Харкові потяг слід очікувати о 13:56 наступного дня.

Маршрут рейсу пролягатиме через Полтаву, Миргород, Лубни, Київ, Бердичів, Шепетівку, Рівне, Ковель та Ягодин. У Хелмі після прибуття поїзда можна здійснити пересадку на польські поїзди в напрямку Варшави.

Квитки доступні для бронювання в мобільному додатку, чат-боті та на сайт Укрзалізниці. Вартість поїздки в купе стартує від 1479 гривень.

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