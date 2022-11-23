Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще один рейс до Польщі
Джерело:фейсбук Укрзалізниці
Міжнародних рейсів між Україною та Польще стає все більше. Відтак, для українців уже доступний новий потяг Укрзалізниці, яким можна добратися за кордон.
Міжнародний потяг Харків – Хелм – Харків
Мовиться про потяг №93/94, який сполучатиме Харків та польський Хелм. Минулого тижня поїзд вирушав з Харкова 17, 19 листопада, а з 22 листопада він курсуватиме до Польщі по парних числах. У зворотному напрямку відбуватиме з Хелма 23 листопада і далі по непарних числах.
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З Харкова поїзд вирушатиме о 14:07 та прибуватиме до кінцевої станції о 12:35 наступного дня. З Хелма він виїжджатиме о 16:00, а в Харкові потяг слід очікувати о 13:56 наступного дня.
Маршрут рейсу пролягатиме через Полтаву, Миргород, Лубни, Київ, Бердичів, Шепетівку, Рівне, Ковель та Ягодин. У Хелмі після прибуття поїзда можна здійснити пересадку на польські поїзди в напрямку Варшави.
Квитки доступні для бронювання в мобільному додатку, чат-боті та на сайт Укрзалізниці. Вартість поїздки в купе стартує від 1479 гривень.
Інші міжнародні поїзди з України до Польщі
- 93/94 Харків – Хелм
- 23/24 Київ – Хелм
- 32/31 Запоріжжя, Дніпро – Перемишль
- 36/35 Одеса – Перемишль
- 53/54 Київ – Перемишль
- 67/68 Київ – Варшава-Всходня
- 705/706 Київ – Перемишль
- 715/716 Київ – Перемишль.