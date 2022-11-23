Международный поезд Харьков – Хелм – Харьков

Речь идет о поезде №93/94 , которое будет соединять Харьков и польский Хелм . На прошлой неделе поезд отправлялся из Харькова 17, 19 ноября, а с 22 ноября он будет курсировать в Польшу по четным числам. В обратном направлении будет отбывать из Хелма 23 ноября и дальше по нечетным числам.

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Из Харькова поезд будет отправляться в 14:07 и прибывать на конечную станцию ​​в 12:35 на следующий день. Из Хелма он будет выезжать в 16:00, а в Харькове поезд следует ожидать в 13:56 на следующий день.

Маршрут рейса будет проходить через Полтаву, Миргород, Лубны, Киев, Бердичев, Шепетовку, Ровно, Ковель и Ягодин. В Хелми по прибытии поезда можно осуществить пересадку на польские поезда в направлении Варшавы.

Билеты доступны для бронирования в мобильном приложении, чат-боте и на сайте Укрзализныци. Стоимость поездки в купе стартует от 1479 гривен.

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