Про майбутнє здорожчання квитків в УЗ попередили заздалегідь. Зараз стала відома нова цінова політика перевізника. Скільки тепер коштують квитки на популярні напрямки – дізнаєтесь далі.

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Ціни помітно змінились

Укрзалізниця змушена перекривати збитки від пасажирських перевезень. Зараз вони складають понад 12 мільярдів гривень. Тому, щоб зберегти теперішню ціну на квитки на внутрішніх рейсах та мати змогу оновити рухомий склад, компанія відчутно підвищила ціни на міжнародні перевезення.

Найбільше це торкнулось рейсів до Польщі. В УЗ попереджали, що ціни з 10 грудня зростуть. Найбільше мав подорожчати квиток на прямий поїзд Київ – Варшава – аж на 72%. Адже на цей маршрут зберігається шалений попит. Вартість поїздів до Хелма, де можна комфортно пересісти на потяг до Варшави, також мала зрости. З Дніпра на 4 – 11%, з Харкова на 17 – 48% і з Києва на 15 – 47%. Поїзд Київ – Перемишль буде коштувати на 26% більше, а Одеса – Перемишль подорожчає на 37 – 49%.

Нові ціни на потяги до Польщі:

Київ – Варшава – 3 076 гривень;

Київ – Хелм – 1 831 гривня;

Дніпро – Хелм – 2 413 гривні;

Харків – Хелм – 2 310 гривень;

Київ – Перемишль – 1 291 гривня (ІІ клас) та 1 831 гривня (І клас);

Одеса – Перемишль – 2 001 грн.

Що стосується інших міжнародних напрямків, то нічний поїзд до Відня тепер коштує на 3% дорожче. А вартість квитків до Будапешта та Кишинева не змінилась.

Які нові рейси за кордон запускаються у 2024 році

Укрзалізниця сформувала графік руху поїздів на 2024 рік з урахуванням прохань пасажирів про покращення залізничного сполучення з іншими країнами. Також в оновленому розкладі з'явились 3 нових міжнародних потяги.

Нові закордонні маршрути Укрзалізниці на 2024 рік:

Дніпро — Хелм;

Чоп — Відень;

Чоп — Прага.

Українська залізниця замінила для пасажирів авіаперевезення. Компанії вдалось значно розширити свою мережу міжнародних маршрутів. У 2024 році Укрзалізниця матиме вже 22 міжнародні сполучення. Зауважимо, що на початку 2022 року курсувало всього 9 рейсів до інших держав.