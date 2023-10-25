Має попит: чи легко купити квитки на новий рейс зі Львова до Варшави?

15 жовтня запустили довгоочікуваний поїзд зі Львова до Варшави, який не курсував 18 років. У Мінвідновлення відзвітували, наскільки він популярний та чи є ажіотаж довкола квитків.

Залізничне сполучення між Україною та Польщею користується величезною популярністю. І саме на потяг із Києва до Варшави раніше було найскладніше взяти квитки. Але тепер з'явився новий варіант сполучення зі столицею Польщі – із західних міст через пункт пропуску у Раві-Руській.

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Новий потяг до Варшави є популярним

Пасажири нового потяга зі Львова до Варшави проводять в дорозі близько 9 годин. За перших 10 днів свого курсування цим маршрутом скористалися понад 2 800 пасажирів до Польщі й назад.

На ділянці Рава-Руська – Варшава поїзд з перших днів тримає високу планку популярності та заповнюється на 86%. Квитки на наступний тиждень ще є в наявності: придбати їх можна через мобільний застосунок, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів,

– повідомили у фейсбуці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Від Львова до Рави-Руської пасажирів за півтори години доставляє сучасний дизель-поїзд з доступом до Wi-Fi через Starlink. А вже в Раві-Руській потрібно зробити пересадку з українського потяга, який курсує по широкій колії, на польський поїзд SKPL, який їздить вузькою європейською колією. Обидва потяги мають місця 1 та 2 класу.

Скільки коштують квитки та чи легко їх придбати

Звісно, квитки за таким популярним напрямком бажано купувати заздалегідь. Але, як показує практика, зі Львова до Варшави вони доступні навіть за 3 – 4 дні до поїздки. Квитки з'являються в продажі за 20 днів до рейсу. Їх можна купити в додатку "‎Укрзалізниці", на сайті перевізника, за допомогою офіційних чат-ботів та в касах на вокзалі.

Ціни на квитки зі Львова до Рави-Руської:

1 клас – 177 гривень;

2 клас – 130 гривень.

Ціни на квитки з Рави-Руської до Варшави:

1 клас – 1 208 гривень;

2 клас – 1 083 гривні.

Нагадаємо, 15 жовтня "‎Укрзалізниця" вперше за 18 років запустила поїзд між Львовом та Варшавою із пересадкою на станції Рава-Руська. За один рейс потяг може перевозити до 200 пасажирів.

Розклад руху розробили таким чином, щоб зі зручними пересадками можна було доїхати до столиці Польщі з інших міст на заході України: Коломиї, Івано-Франківська, Стрия, Моршина, Калуша та Брюховичів.