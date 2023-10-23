Це буде перше за багато років нічне сполучення між Польщею та Німеччиною. Яким буде розклад нового потяга та чи можна вже придбати квиток – дізнаєтеся далі.

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Нічне сполучення між популярними країнами

Нічні рейси нового поїзда виконуватимуться у тандемі з австрійською (ÖBB) і німецькою (DB) залізницями. Маршрут проклали зі станції Warszawa Gdańska і до München Hbf. Під час поїздки нічний поїзд зупинятиметься у багатьох популярних містах Європи, наприклад, у Відні.

Польська компанія PKP Intercity поки не виставила остаточний розклад нічного поїзда до Мюнхена. Але австрійський та німецький перевізники вже повідомили, що рейс відправлятиметься з Варшави о 19:59, прибуватиме до Відня о 4:49 ранку, а до Мюнхена о 10:01.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Мюнхена о 18:35, прибуватиме до Відня о 23:07, а до Варшави о 8:51. Час у дорозі – приблизно 14 годин.

Також на маршруті заплановані зупинки у Зальцбургу, Остраві, Кракові та інших містах Європи. Освенцим, де знаходився концентраційний табір Аушвіц, теж залишиться ключовою зупинкою на маршруті, адже сюди масово їдуть туристи. Цей оновлений рейс також включатиме вагон до Будапешта з пересадкою в Бреклаві та вагон до Праги з пересадкою в Богуміні.

Потяг EN Chopin курсував і раніше, але з 10 грудня його продовжили до Мюнхена.

Квитки поки що не продаються. Незабаром вони мають з'явитися на сайті польського перевізника, а також німецької та австрійської залізниць.

Нові розкішні потяги з Австрії з'єднають чотири країни ЄС

Нічні потяги почали стрімко розвиватися в Європі. Австрійський залізничний оператор ÖBB представив інноваційний парк спальних вагонів. Нові нічні потяги з'єднають Відень із Німеччиною, Італією та Нідерландами.

Запуск перших потягів запланований на грудень цього року на лініях Відень – Гамбург та Інсбрук – Гамбург. Продаж квитків на цей маршрут розпочався 11 жовтня.

Попит на нічні поїзди зростає. Ця ініціатива має на меті дати мандрівникам гідну альтернативу літакам, а також бензиновим та дизельним автівкам. Австрійська компанія ÖBB має найбільший парк спальних поїздів у Європі, тому вони планують збільшити пасажиропотік нічних мандрівників з 1,5 мільйона до 3 мільйонів до 2030 року.

Для цього вони максимально покращують умови та пропонують додаткові зручності у вагонах. В найновіших нічних потягах компанії ÖBB кожне двомісне купе має окремий туалет та душ. До 2028 року оновлені спальні поїзди будуть поступово з'являтися на маршрутах в Австрії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Швейцарії.