В УЗ попередили про затримку на 6 годин одного з поїздів, який курсує з Європи

В Укрзалізниці попередили українців про те, що поїзд Відень – Київ прибуде із затримкою. Це сталося через аварію на Угорській залізниці.

Поїзд Відень – Київ прибуде із затримкою на 6 годин

Наразі поїзд запізнюється на 6 годин. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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У зв'язку з транспортною подією на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень – Київ відправленням із Відня 07.05.2023 запізнюються на 6 годин,

– йдеться у повідомленні.

По прибуттю на станцію Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород – Київ і прибудуть до столиці 09.05.2023 (замість 08.05.2023 о 19:30) у складі поїзда №750.

Що сталося?

7 травня вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház. Наразі угорські колеги тільки розпочали підйом вагонів, тому відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.

9 вагонів угорського поїзда зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház​ / Фото УЗ

Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.

В Укрзалізниці додали, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня. Тому перевізник радить врахувати це при плануванні пересадок і вильотів з будапештського аеропорту. А у випадку внутрішніх пересадок українців просять заздалегідь повідомляти бригаду поїзда або гарячу лінію – 0800503111.