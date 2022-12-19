Следовательно, только в соседнюю Венгрию курсирует уже 11 поездов Укрзализныци. А теперь назначили еще один поезд, обслуживающий направление Киев – Кишинев. Второй поезд из Украины в Молдову выйдет в первый рейс уже 20 декабря.

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Новый поезд из Киева в Молдову

Поезд №351/352 отправится из Киева 20 декабря в 17:02, а прибудет в Кишинев на следующее утро в 10:38. В обратном направлении он отправится 21 декабря в 17.45, а в Киеве его следует ожидать в 11.48.

Поезд будет курсировать через день. Поскольку это уже второе влечение, которое будет обслуживать это направление, сообщения между столицами Украины и Молдовы станут ежедневными.

Где будет останавливаться поезд №351/352: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.

Билеты на новый поезд в Молдову можно приобрести в приложении Укрзализныци, чат-боте в Telegram и на сайте booking.uz.gov.ua.