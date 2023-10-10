Перше пасажирське сполучення заплановано на грудень цього року на лініях Відень – Гамбург та Інсбрук – Гамбург. Продаж квитків почнеться 11 жовтня.

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ÖBB представив інноваційні спальні поїзди

У відповідь на зростальний попит на стійкі та ефективні варіанти подорожей було започатковано проєкт нового поїзда. Ця амбітна ініціатива має на меті надати мандрівникам привабливу альтернативу літакам, а також бензиновим і дизельним автомобілям.

ÖBB, державний залізничний оператор, який може похвалитися розгалуженою мережею з 20 залізничних маршрутів у Європі, став першопрохідцем у відродженні таких послуг. Маючи найбільший парк спальних поїздів на континенті, компанія виношує амбітні плани збільшити кількість нічних мандрівників з 1,5 мільйона до 3 мільйонів до 2030 року.

Нові поїзди з витонченим і сучасним дизайном можуть похвалитися безліччю покращених зручностей. Примітно, що кожне двомісне купе тепер обладнано власним туалетом і душем, що забезпечує максимальну зручність і комфорт для пасажирів.

Нові поїзди мають сучасний дизайн та більше зручностей / Фото AFP

Крім того, для задоволення потреб індивідуальних мандрівників у ці найсучасніші поїзди також було включено спеціальні окремі купе.

Я досі пам'ятаю старі спальні вагони, які були такими темними — маленьке віконце, двоярусні ліжка та фіранки,

– каже 69-річна пенсіонерка Розмарі, оглядаючи новий нічний поїзд ÖBB.

За її словами, порівняно зі старими спальними потягами, "це чиста розкіш".

Деталі про маршрути

Німецький виробник Siemens збирається пустити в експлуатацію перший із 33 поїздів у рамках значних інвестицій на загальну суму 720 мільйонів євро вже в грудні. Він з'єднає міста Відень та Інсбрук в Австрії з гамірним мегаполісом Гамбургом у Німеччині.

До 2028 року нові спальні поїзди будуть поступово введені на інші маршрути в Австрії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Швейцарії. Генеральний директор ÖBB Андреас Матте додав, що Франції доведеться трохи почекати, бо для цього потрібні нові дозволи від національного залізничного управління.

Індивідуальні капсули в нових поїздах / Фото ÖBB

У 2018 році в ÖBB заявили, що всі їхні потяги працюють на електроенергії, виробленій виключно за допомогою гідроенергії, сонячної та вітрової енергії й назвали це новим для захисту клімату в Австрії.

Зауважимо, запустити сучасні поїзди, які пропонують нові та вдосконалені варіанти подорожей за довгоочікуваними маршрутами, планують 10 грудня 2023 року. Який вигляд вони матимуть – дивіться за посиланням!