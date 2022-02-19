За задумом, це спонукатиме покупців зайнятися спортом і підкаже, скільки часу доведеться бігати, щоб спалити з'їдені калорії.

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Першими продуктами, на упаковках яких можна буде побачити нове маркування, стануть чіпси, що випускаються мережею під торговою маркою TOP.

Як це працює

На звороті пачок цих чіпсів розмістять інформацію про те, що для спалювання калорій, що містяться в 30 грамах чіпсів, дорослій людині вагою 70 кілограмів у середньому потрібно бігти 13 хвилин зі швидкістю приблизно 10 кілометрів на годину.



Biedronka інформуватиме, скільки треба спалити калорії після чипсів / Фото The Warsaw

На тій же етикетці покупцям нагадають, що загальна витрата енергії – річ індивідуальна і залежить від багатьох факторів. Коли саме спеціальне маркування з'явиться на товарах – наразі невідомо.