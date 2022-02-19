По задумке, это будет побуждать покупателей заняться спортом и подскажет, сколько времени придется бегать, чтобы сжечь съеденные калории.

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Первыми продуктами, на упаковках которых можно будет увидеть новую маркировку, станут выпускаемые сетью чипсы под торговой маркой TOP.

Как это работает

На обороте пачек этих чипсов разместят информацию о том, что для сжигания калорий, содержащихся в 30 граммах чипсов, взрослому человеку весом 70 килограммов в среднем нужно бежать 13 минут со скоростью примерно 10 километров в час.



Biedronka будет информировать, сколько нужно сжечь калории после чипсов / Фото The Warsaw

На той же этикетке покупателям напомнят, что общий расход энергии – вещь индивидуальная и зависит от многих факторов. Когда именно специальная маркировка появится на товарах – пока неизвестно.