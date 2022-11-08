Чи повинна Польща приймати російських опозиціонерів: результати опитування

Польське видання Rzeczpospolita опублікувало опитування, в якому поляків запитували про допомогу росіянам. Щоправда, дослідження торкнулося не всіх жителів Росії, а лише місцевих опозиціонерів.

Як випливає з опитування IBRiS, думки поляків розділилися майже порівну. 48% респондентів висловилися за те, щоб Польща приймала та допомагала активістам російської опозиції.

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Поляки готові допомогти російській опозиції?

Так, на запитання "Чи повинна Польща приймати діячів російської опозиції та супротивників Путіна та допомагати їм?" 15,4% опитаних відповіли "звичайно, що так", а варіант "скоріше за все так" обрали 32,6%.

Протилежної думки дотримується 42,5% опитаних: "звичайно, що ні" вибрали 23% осіб, "скоріше за все ні" – 19,5%.

Підтримка допомоги російській опозиції співвідноситься з політичними поглядами поляків. Серед тих, хто підтримує правлячу партію, за допомогу росіянам виступають 35%, а проти 65%. Серед прихильників польської опозиції за підтримку противників Путіна виступає 52%, проти – 36%.

Росіяни тікають від мобілізації, але чи хочуть поляки їх прийняти?

Коли Путін оголосив часткову мобілізацію, росіяни почали в паніці покидати країну. На цьому тлі виникла дискусія, чи повинні їх приймати сусіди. Питання "Чи має Польща та інші країни ЄС приймати росіян, які тікають із країни, бо не хочуть на фронт?" поставили й полякам, і ось що вони про це думають – результати опитування.