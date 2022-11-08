Как следует из опроса IBRiS, мнения поляков разделились почти поровну. 48% респондентов высказались за то, чтобы Польша принимала и помогала активистам российской оппозиции.

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Поляки готовы помочь русской оппозиции?

Так, на вопрос "Должна ли Польша принимать деятелей российской оппозиции и противников Путина и помогать им?" 15,4% опрошенных ответили "конечно, что да", а вариант "скорее всего да" выбрали 32,6%.

Противоположного мнения придерживается 42,5% опрошенных : "конечно, что нет" выбрали 23% человек, "скорее всего нет" – 19,5%.

Поддержка помощи русской оппозиции соотносится с политическими взорами поляков. Среди поддерживающих правящую партию за помощь россиянам выступают 35%, а против 65%. Среди сторонников польской оппозиции в поддержку противников Путина выступает 52%, против – 36%.

Россияне бегут от мобилизации, но хотят ли поляки их принять?