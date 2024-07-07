Повертаються нічні тури до Колізею

Цього разу ініціатива називається Una notte al Colosseo (Одна ніч у Колізеї). Щовечора з 20:00 до опівночі відбуватимуться 4 екскурсії, кожна з яких триватиме близько години.

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Тур включає відвідування нової постійної виставки "Спектаклі на арені Колізею. Протагоністи". Увійти на виставку можна до 22:30.

Хто ж був головними героями цих шоу? Без сумніву, кожен, хто відвідує грандіозну арену, хоче дізнатися більше про гладіаторів і відчути атмосферу, яку мали відчувати ці люди, навіть якщо хтось, напевно, не хоче опинитися на їхньому місці,

– йдеться у повідомленні.

Нова виставка ґрунтується на тимчасовій виставці, яка діяла до неї, вшановуючи людей, а також тварин, які сформували душу шоу, що стало причиною існування Колізею.

Голографічні проєкції

Можливо, найкрутішим доповненням до екскурсій є голографічна проєкція, на якій зображені гладіатори, які висуваються з темряви східного криптопортика, щоб зустріти свою долю на арені, разом із реконструкціями обладунків, відтворених, починаючи з оригіналів, збережених у головній італійській та міжнародні музеї.



Арена Колізею / Фото Unsplash

Потім екскурсія досліджує структуру підземних коридорів через прогулянку в місячному світлі доріжкою до західної диспетчерської.

Тури доступні італійською та англійською мовами. Повний квиток коштує 50 євро. Квиток не закінчується туром і наступного дня дозволяє доступ до археологічної зони Римського форуму – Палатин.