Возвращаются ночные туры в Колизей

На этот раз инициатива называется Una notte al Colosseo (Одна ночь в Колизее). Каждый вечер с 20:00 до полуночи будут проходить 4 экскурсии, каждая из которых продлится около часа.

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Тур включает посещение новой постоянной выставки "Спектакли на арене Колизея. Протагонисты". Войти на выставку можно до 22:30.

Кто же был главными героями этих шоу? Без сомнения, каждый, кто посещает грандиозную арену, хочет узнать больше о гладиаторах и почувствовать атмосферу, которую должны были чувствовать эти люди, даже если кто-то, наверняка, не хочет оказаться на их месте,

– говорится в сообщении.

Новая выставка основывается на временной выставке, которая действовала до нее, чествуя людей, а также животных, что сформировали душу шоу, что стало причиной существования Колизея.

Голографические проекции

Возможно, самым крутым дополнением к экскурсиям является голографическая проекция, на которой изображены гладиаторы, что выдвигаются из темноты восточного криптопортика, чтобы встретить свою судьбу на арене, вместе с реконструкциями доспехов, воссозданных, начиная с оригиналов, сохраненных в главном итальянском и международном музее.



Арена Колизея / Фото Unsplash

Затем экскурсия исследует структуру подземных коридоров через прогулку в лунном свете по дорожке к западной диспетчерской.

Туры доступны на итальянском и английском языках. Полный билет стоит 50 евро. Билет не заканчивается туром и на следующий день позволяет доступ к археологической зоне Римского форума – Палатин.