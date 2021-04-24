Повернулася в Україну після року роботи в США: історія дизайнерки Олени Базу

Українська дизайнерка та блогерка Олена Базу протягом року працювала у Нью-Йорку в рекламній агенції Your Majesty. Там вона співпрацювала з всесвітньо відомими брендами, зокрема Coca-Cola і Nike. Розповідаємо, що спонукало її повернутися на Батьківщину.

Олена довго мріяла про життя та роботу за кордоном. Але згодом зрозуміла, що таки хоче жити та творити в Україні.

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Переїзд у США

До США Олена Базу якийсь час жила в Берліні. У квітні 2015 року до неї звернулися з пропозицією роботи у США. Посаду дизайнера запропонувала рекламна агенція Your Majesty Co. Вона має офіси в Нью-Йорку та Амстердамі. Жінка переїхала жити у Нью-Йорк.

Олена зізналася, що Америка – дуже сприятливе місце для розвитку кар’єри. На її думку, це справді країна можливостей, а історії про людей, які випадково потрапляють у бар, заводять знайомство і досягають раптових кар'єрних злетів, є правдивими.

Водночас дизайнерка згадує, що життя у США є дорогим, а тому менш комфортним, ніж в Україні.

Повернення

Українка повернулася на Батьківщину, бо зрозуміла, що тут у неї більше перспектив. Зокрема, Олена планувала розпочати в Україні бізнес.

Я повернулася в Україну, тому що це мій дім. Я розуміла тоді й розумію досі, що в Україні у мене більше можливостей. Розумію, як в Україні зробити те, чого хочу, і отримати за це більше грошей, ніж деінде,

– зазначає Олена Базу.

Так вона створила власний бренд одягу Bazuhaus. Зараз дизайнерка активно займається його розвитком.

Добре там, де нас нема

Для мене це був дуже хороший досвід. Але еміграція – це еміграція. Зараз знову стає популярно говорити про переїзд. Та здебільшого про це говорять люди, у яких тут усе не дуже добре, і вони думають, що все зміниться, щойно покинуть цю країну. Я намагаюся пояснити таким людям: якщо ви не можете тут бути щасливими, то щастя не буде й там. Добре там, де нас нема,

– ділиться враження про закордонне життя Олена Базу.

Планів змінювати країну проживання в Олени Базу зараз немає. Але жінка не відкидає таку можливість. На її погляд, успіх залежить не від країни проживання, а від зусиль окремої людини.



Дизайнерка Олена Базу / Фото інстаграм-сторінка Олени Базу